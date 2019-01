Koduomanikud kuuldele: lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi

Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid, sealhulgas varjualuseid, varikatuseid, karniise. Lisaks võib see kahjustada lameda katuse või väikese katusekaldega ehitisi, eesotsas bensiinijaamade, spordirajatiste, angaaride ja estakaadidega. Samuti on see suureks ohuks vanematele amortiseerunud ehitistele.