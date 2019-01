Eestis antakse välja üha vähem ehituslubasid

Uusehitistest anti elamutele neljandas kvartalis 2133 ehitusluba, mida on 7,1 protsenti vähem kui 2017. aasta neljandas kvartalis. Mitteelamutele väljastati samal ajal 538 ehitusluba, mida on 35 protsenti üle-eelmise aasta samast perioodist vähem, selgub statistikaameti andmetest.

Seejuures on selle aasta igas kvartalis ehitusloa saanud uusehitiste arv mullusest madalamaks osutunud. Kokku sai eelmisel aastal ehitusloa 1979 mitteeluhoonet, mida on 23,2 protsenti vähem kui 2017. aastal. Uutele eluhoonetele väljastati mullu 6990 ehitusluba, mida on üle-eelmise aasta numbritega võrreldes 11,3 protsenti vähem.