Hea põhjus, miks ei tasu järgmine päev alustavat ehitustöölist usaldada

Ülekuumenenud kinnisvaraturg on suureks murelapseks üle kogu maailma. Kerkivad ruutmeetrihinnad, kisendav tööjõupuudus ning ehituskvaliteedi langus on ülemaailmseteks sõlmprobleemideks, millest on paraku ka kõige parema tahtmise korral raske lahti harutada.