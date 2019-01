Korteriühistud: kohalik omavalitsus võiks kõnniteede korrastamisel õla alla panna

Eesti Korteriühistute Liit rõhutab, et kõnniteede hoolduse jätmine kinnistuomanike mureks on ülekohtune, seda eriti olukorras, kus omavalitsuse tellitud lumesahad lükkavad sõiduteedelt kõnniteedele üüratud lumehunnikud, tekitades ühistutele seeläbi veel hulga probleeme.

«Eesti Korteriühistute Liit on seda aastaid rääkinud, et kinnistuomanike koorem on lumerohkel talvel nagu tänavunegi talv, ebaproportsionaalselt suur. Kojamees lükkab kõnnitee korralikult lahti ja juba paar minutit peale puhastamist laiutab kõnniteel suur lumehunik, sest sahk on mööda sõitnud. Kui sahk lükkab kogu lume sõiduteelt kõnniteele, siis kes vastutab lume äravedamise eest?», küsis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi.