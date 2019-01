Ootamatult koduaias privaatsusest ilma jäetud paar lahendab olukorda kummalisel moel

Britid Courtney ja Fiona Lytton on raevunud: mõned aastad tagasi ehitati nende krundi kõrval asuv vana abihoone ümber elumajaks ja selle külge ehitatud terrassidelt ja rõdult avaneb vaade otse nende koduaeda. Abielupaar leiab, et neilt on võetud igasugune privaatsus, vahendab Daily Mail.

Kaunis Cornwallis elavad Lyttonid on naabermaja ümberehitamise plaani vastu olnud algusest peale: nad pöördusid kaebusega kohaliku omavalitsuse poole juba 2015. aastal, kui maja eksisteeris vaid paberil.

Kuna nende kaebusi ei võetud kuulda, on nad nüüd tellinud tohutusuured plakatid, millel on fotod udustatud nägudega naabermaja elanikest rõdult ja terrassidelt nende maja poole vaatamas, plakatid on paigutatud aga naabermaja suunas. Lyttonite sõnul näitavad nad nii naabritele, kuidas nad end tunnevad.

Abielupaar plakatiga, mille kahel otstarbel trükkida lasid. FOTO: Cornwall Live /SWNS.COM / Scanpix

Kahe lapse ja kahe lapselapsega paar ütleb, et nad on harjunud oma lapselastega aias mängimas, aga pärast seda, kui naabermaja kerkis, ei tunne nad ennast oma koduaias enam mugavalt, sest tunnevad kuklas kogu aeg naabrite pilke. Samuti olevat rikutud vaade nende aiast.

Aednikuks õppinud proua Lytton armastab oma aeda ja selles ajaveetmist, kuid tema sõnul on see nüüd talle võimatuks muudetud, sest tal on naabrite pilkude all lihtsalt kohutavalt ebamugav. «Tunnen ennast nagu kuldkala akvaariumis,» sõnab ta.

Ülestõmmatud plakatid tagavad paari sõnul neile vähemasti veidigi privaatsust ajal, mil nad aias viibivad. Nii et mitmeotstarbeline abivahend. «Kavatseme plakateid hoida nii seni, kuni midagi ette võetakse. Kuidagi tuleb piirata seda, et naabrid saavad otse meie aeda vaadata. Me oleme väga suure privaatsusvajadusega inimesed, sel põhjusel me üldse selle maja ostsimegi,» lisab proua Lytton.

Lyttonite aed, privaatsusplakat ja taamal peasüüdlasest maja. FOTO: Cornwall Live /SWNS.COM / Scanpix