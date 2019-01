Nõude eelloputamine on kaasaegsete nõudepesumasinate puhul väga rumal viga

Miks nii? Põhjuseid on kaks, vahendab portaal House Beautiful.

Esiteks on üsna tõenäoline, et toidujäätmed nõudel toimivad omal moel abrasiivse vahendina, mis tähendab, et kui vesi hakkab toiduosakesi masinas ringi keerutama, nühivad need lahti näiteks kuivanud mustust.

Teiseks põhjuseks on aga kaasaegsete masinate isiklik mõtlemisvõime. Nimelt on need varustatud suure hulga sensoritega nagu kaasaegsed pesumasinad ja kuivatidki. Sensorite abil saab nõudepesumasin infot, kas nõud on puhtad või vajavad veel pesu.

Kui nõud enne masinasse panekut ära loputada, võib masin saada eksklikult infot, et tegu on üldse puhaste nõudega ja pesutsükli ebapiisavalt lühikeseks jätta.