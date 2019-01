Asjaarmastajad teevad kodustel viimistlustöödel sageli ühe väga rumala vea

Väga sageli leitakse nimelt, et kruntvärv on seinte värvimisel täiesti kasutu etapp, mis ei anna värvimistöö tulemusele ja kvaliteedile mitte midagi juurde. See pole mõistagi sugugi tõsi, kirjutab House Beautiful.

«Võiks öelda, et kruntvärv on viimistluse juures isegi kõige olulisem etapp,» sõnab värviekspert Gareth Hayfield. Kruntvärvil on kolm ülesannet: see hoolitseb selle eest, et värv tõesti seina külge püsima jääks, see tasandab seinapinda ja kolmandaks annab põhja sinu valitud värvile, mistõttu värvimistöö tulemus jääb rikkalikum ja säravam.