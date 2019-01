Fotod: Stalini-aegses majas igatseb üks silmapaistev pärl uue omaniku järele

Korteri planeering on samuti väga mugav ja avar. Korteri kosseisu kuuluvad: esik, köök, WC-vannituba ning avar elutuba, kuhu on loodud ka eraldi magamisnurk. Soovi korral jääb kogu korteris olev mööbel uuele omanikule.

Kodusoojust jagab siin korterisse paigaldatud gaasikatel, mida on ka igal aastal korralikult hooldatud. Lisasoojust jagab vannituppa monteeritud põrandaküte.

Majas on tegus korteriühistu, kes on renoveerinud nii hoone fassaadi, katust, elektrijuhtmestikku ja ka torustikku. Lähitulevikus kavatsevad asjalikud ühistuliikmed majaesised panipaigad lammutada ning asendada need katusealustega autode parkimiseks.