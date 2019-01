1960. aastatel ehitatud puitkarkassmajaga olid Liisal ja ta elukaaslasel suured plaanid. Noored kavatsesid maja esialgu lihtsalt renoveerida – see võimaldanuks neil nii raha kui ka aega säästa. Paraku olid saatusel teised plaanid.

«Oli näha, et katus lasi mitmest kohast läbi, ning arvestasime, et peame ilmselt vahetama mõned talad. Tahtsime aga kindlasti keldri nii-öelda täiskeldriks kaevata, et sinna teha majapidamisruumid ja saun,» kirjeldas Liisa esialgseid plaane.