Fotod: Tallinnas on soodsalt müügile tulnud üks linna erilisemaid maju

Nimelt on 2015. aastal täielikult renoveeritud tilluke eramu kõigest 30 ruutmeetrit suur. Armas pisike kodu asub mõttelisel osal kinnistust, mille kasutuskord on notariaalselt eraldatud.

Maja renoveeriti põhjalikult, vahetatud on kõik tehnosüsteemid, paigaldatud uus katus ja korsten, uued aknad ja uksed. Maja köetakse peamiselt õhksoojuspumbaga, lisakütteks saab kasutada elektriradiaatoreid ja õhkküttekaminat.

Maja juurde kuuluva kinnistuosa suuruseks on 220 ruutmeetrit ja aiaosa on vaatamisväärsus omaette: kaunilt haljastatud maalapile mahuvad lisaks ilusatele dekoratiivtaimedele ära ka kuur ja kasvuhoone.

Majal on väga soodsad ülalpidamiskulud, dokumendid on korras ja objekt sobib pangalaenule tagatiseks. Hoone on ehitusregistrisse kantud kui üksikelamu ja eluruum.