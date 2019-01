Maakler annab nõu: viis nippi, kuidas kinnisvara hind madalamaks rääkida

Üle 20 aastase kogemusega Pindi Kinnisvara maakler Olav Leok jagab omast kogemusest näpunäited, millised kauplemisvõtted on kinnisvara soetamisel tulemuslikumad.

1. Ole kursis võrreldavate pakkumistega. Kui omanik on tõsine müüja, siis peab ta arvestama turukonjunktuuriga ja konkureerivate pakkumistega.

2. Ära halvusta kaupa, see ajab omaniku turri. Paari hea sõna poetamine huvipakkuva objekti kohta ei ole nõrkuse märk, vaid annab müüjale signaali, et oled tõsiseltvõetav ostuhuviline. Objekti miinustega on ta isegi kursis ning nende pidev meelde tuletamine võib läbirääkimised nurjata.