Uusarendused ajavad Mustamäel kinnisvara hinnad üles

«Praegu on Mustamäe piirkonnas 13 suuremat arendust, kuhu on saada vabu kortereid. Uute ja vanade majade hinnakäärid on päris suured. Näiteks kui Mustamäel on kõige populaarsemad kahetoalised, siis vanemas majas saab sellise remonditud korteri kätte 75 000 euroga, aga uues tuleb vähemalt 20 000 rohkem maksta,» rääkis Suumann.

«Mustamäe vanad korterid on tegelikult moodi minemas. Kui Kalamaja hinnad on noorematele niiöelda hipsteritele kättesaamatud, siis ostetaksegi korter näiteks Mustamäele ja tuunitakse nii hästi ära, et seestpoolt kuidagi aru ei saa, et tegemist on vana paneelelamuga,» lisas Suumann.