Tallinna üüriturul on üha enam välismaalasi: kuidas teha taustakontrolli?

Stabiilne on üüriturg olnud juba mõned viimased aastad ning meile tuttav tsüklilisus leiab aset tänavugi, kirjutab Uus Maa Kinnisvarabüroo juhtiv konsultant Eveli Lindell. Esmalt rahulik aastaalgus, siis aktiivsem kevad, seejärel suveperiood, mida peetakse üürituru kõrghooajaks ning lõpetuseks sügis-talvine rahunemine, mis on siiski üsna aktiivne periood.

Ka hinnad on paari viimase aasta jooksul püsinud üsnagi ühtlasel tasemel. Liikumised sõltuvad hooajast ja turul olevatest pakkumistest. Kohati on isegi kasulikum teha allahindluseid, selle asemel, et hoida korterit kuu või kaks tühjana.

Üürivad kõik – tudengid, iseseisva elu alustajad, spetsialistid, töötajad ja pered. Väga palju otsitakse ka nö nädalasisest peavarju Tallinnas töötamise ajaks. Nädalavahetused aga veedetakse oma päris kodus.

Viimastel aastatel on välismaalaste osa üüriklientide seas üha kiiremalt kasvanud. Seda nii kesk- kui ka äärelinnas. Palju otsitakse just ilusaid, renoveeritud kortereid. Kesklinnas eelistatakse kortereid hea asukohaga uuemaid maju, kus kõik eluks vajalik oleks jalutuskäigu kaugusel. Äärelinnas on väga oluline ühistranspordi olemasolu.

Ole väljaüürimisel tähelepanelik

Kuna Tallinn tõmbab ligi väga palju ja erisuguseid inimesi kõikjalt, on üha olulisem teha potentsiaalse üürilise kohta taustauuringuid. Internet annab selleks suurepärase võimaluse ning kohalike puhul saab nende maksekäitumise kohta infot Krediidiinfost. Tudengite puhul, kui on kahtlusi maksevõime osas, soovitan üürilepingu juurde küsida ka vanemate käendust.

Välismaalaste puhul on tausta uurimine veidi keerulisem, kuid julgustuseks ütlen, et minu kogemus nendega on olnud alati positiivne. Nad on väga abivalmid, kohusetundlikud ja vastutulelikud ning ei pelga vajadusel saata kasvõi oma töölepingut, et endast rohkem infot jagada.

Kindlasti tuleb välismaalaste puhul tähele panna kahte asja. Esiteks, väga oluline on alati küsida näha elamisluba või viisat, kuna seaduse järgi ei tohi omanik üürida korterit välisriigi kodanikule, kellel puudub seaduslik alus siin pikema-ajaliseks viibimiseks. See annab omanikule ka kindlustunde, et inimene on oma asju ajanud legaalselt. Teiseks tuleb arvestada, et tihtipeale soovivad välismaalased ka korterisse sissekirjutust, mis seadusest tulenevalt on ka nende õigus.

Kokkuvõtteks võib öelda, et üürikorterite nõudlus Tallinnas lähiajal ei vähene, vaid pigem kasvab eelkõige seoses rahvusvahelistumise ning töökohtade puudusega väiksemates Eesti kohtades. Hinnad püsivad stabiilsena, kuid kasvavad hooajaliselt suvel, mil nõudlus on suurem. Eelistatumad on uuemad ja renoveeritud korterid.

Keskmine üürihinnatase Tallinnas

Kesklinn

Uued:

1-toal – 400 – 550 €/kuu

2-toal – 450 – 700 €/kuu

3-toal – 750 – 1500 €/kuu

Vanemad:

1-toal – 320 – 500 €/kuu

2-toal – 400 – 550 €/kuu

3-toal – 600 – 1000 €/kuu

Mikrokorter – 350 – 600 €/kuu

Äärelinn

Uued:

1-toal – 370 – 470 €/kuu

2-toal – 430 – 650 €/kuu

3-toal – 650 – 890 €/kuu

Vanemad:

1-toal – 250 – 400 €/kuu

2-toal – 300 – 520 €/kuu

3-toal – 350 – 680 €/kuu

Ühiselamu/mikrokorter – 160 -400 €/kuu