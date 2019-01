Fotod: pika ajalooga Tartu majas ootab elanikke üks harukordselt omanäoline pesa

Tartus müüki paisatud korter, üldpinnaga 63,9-ruutmeetrit, on täielikult renoveeritud. Korteri uuenduskuuri käigus pandi väga suur rõhk maja väärikale ajaloole ja selle uhkele olemusele. Renoveerimisel on kasutatud vaid korralikke ja kvaliteetseid materjale. Uuendatud on ka kõik ajale jalgu jäänud seadmed ja ühendused, eesotsas uuendatud elektrijuhtmestiku ja torustikuga.

Kolmetoalises korteris on kõrged laed ja mõnusalt kujundatud ruumid, mis jätavad hea ja küllaltki avara mulje. Renoveerimise käigus on korter saanud uue korraliku põranda ning ka eluruumi vanad seinad on sirgeks aetud. Lisaks on taastatud algupärased seinamaalingud, mõnes kohas on ka originaalmuster oma vanas heas eheduses säilinud.