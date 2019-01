Kolm ebamugavat punkti, millega pead arvestama, kui kaalud hakata majutust pakkuma

Kui pakud majutust läbi Airbnb või muude kanalite ja elad ise samas, tuleb tegeleda mitmete kummaliste probleemidega, mille peale muidu ei tuleks. Majutusteenuse pakkujad jagavad oma kogemusi, kirjutab Apartment Therapy.

1. Sa pead oma kodu neutraliseerima

Iga kord enne klientide saabumist pead nende kasutusse antavad ruumid võimalikult isikupäratuks muutma. «See on väga keeruline kunst. Natuke isikupära peab olema, et kodu oleks hubane. Aga samas peab seda olema piisavalt vähe, et kliendid ei tunneks igal sammul, et nad on kellegi teise kodus,» räägib pika kogemusega Mariana Leung-Weinstein.

Naise sõnul võttis see väga pikalt aega. Inimestele, kes on sisustamisesse ja oma kodu dekoreerimisse väga kiindunud, võib see saada ületamatuks takistuseks.

2. Kaduma hakkavad väga veidrad esemed

Lindsay Smith, kes samuti kodumajutust pakub, ütleb, et tema korterist on aegade jooksul kadunud lampe, voodilinasid ja lauamänge, lauanõudest ja söögiriistadest rääkimata. «Ma eeldan, et paljudel juhtudel on juhtunud mingi õnnetus ja inimesed ei julge sellest rääkida. Aga ausalt öeldes oleks palju parem, kui ma teaksin asjast kohe, mitte ei peaks seda pinda järgmiste külaliste jaoks valmis seades avastama,» sõnab ta.

3. Lõppematud remonditööd

Kui sinu kodu kasutab suurem hulk inimesi, kellest teatud protsent ei pruugi seda ülearu heaperemehelikult kohelda, tuleb juba eos arvestada pidevate parandus- ja remonditöödega.

Karen Apkani perel on suur kodu, mida nad rendivad hea meelega välja lastega peredele. See tähendab tema kogemust mööda aga seda, et siseviimistlus kipub väga kergesti kahjustuma ja pidevalt on vaja tegeleda parandus- ja värvimistöödega.

«Ma värvin sisuliselt kogu aeg seinu,» sõnab ta.