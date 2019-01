Teadlased soovitavad: seda värvi magamistuba toob magusama une

Inimsilmas on nimelt võrkkesta ganglionrakud, mida organism ei kasuta otseselt nägemiseks. Need rakud reageerivad kõige tundlikumalt nähtavale sinisele valgusele ja sätivad seeläbi meie bioloogilist kella. See omakorda reguleerib ainevahetust ning lülitab keha päevarežiimilt öörežiimile ümber, tootes sõltuvalt vajadusest, kas une- või stressihormooni, et keha eelseisvaks tsükliks korrektselt valmis seada.