Fotod: Haaberstis ootab ostjat väga võimas mereäärne kodu

Esimesel korrusel on kabinet, WC, saun, panipaik, esik ja avar köök, millelt pääseb terrassile. Teisel korrusel on suur elutuba, mille südameks on kamin. Lisaks on teisel korrusel suur rõdu. Kolmandal korrusel asuvad vannituba ja kolm magamistuba.