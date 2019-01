Prints Harry ja Meghan Markle plaanivad uuele kodule lisada midagi sobimatut

Prints Harry ja tema kaasa Meghan Markle, kes parasjagu Frogmore Cottage´i t endale koduks renoveerivad, on asja äärmise põhjalikkusega ette võtnud. Kuuldavasti kulutavad nad remondile ligi neli miljonit eurot, vahendab portaal Realtor.

Tegemist on suure hulga rahaga, aga märkimisväärne osa summast kulub juba ainuüksi selleks, et praegu viieks korteriks jagatud maja kümne magamistoaga eramuks ümber ehitada.

Ja mõistagi on kuninglikul järelkasvu ootaval perel ka mitmeid neile omaseid spetsiifilisi nõudmisi. Üks neist on ümberkaudsed inimesed ka üsna endast välja ajanud. Nimelt soovib noorpaar oma majale paigaldada satelliiditaldriku.

Arvestades Meghani näitleja-tausta tahab ta ilmselgelt rahvusvaheliselt filmi- ja telemaailmas toimuvaga kursis olla, aga kohalikud leiavad siiski, et ajaloolisele hoonele satelliiditaldriku paigaldamine on vaat et kuritegelik.