Marie Kondo maania on kodudes rohkelt segadust külvanud

Marie Kondo koristamisfilosoofia on lihtne: iga ese, mida omad, peab toomu rõõmu ja rahulolu. Samuti peab igal esemel-mööblitükil olema kindel koht majapidamises, vastasel juhul see lihtsalt vedeleb seal.

Sama arusaam kehtib ka riidekapi korrastamisel ning ebavajalike asjade sorteerimisel. Kondo meetod nõjatub põhimõttele «mis juba korras, see ei lähe enam kunagi sassi». Paljud inimesed on aga kimbatuses ning vajuvad suure entusiasmi järel argipäeva rutiini tagasi. Austraalia naine Katie tunnistab väljaandes news.com.au, et suure hurraaga ette võetud Marie Kondo väljakutse jäi tal isiklikult teise nädala juures toppama.

Sorteeritud rõivad-esemed seisavad naise välisukse ees tänase päevani, oodates, et keegi need teisele ringile saadaks. Kondo filosoofia on küll üsna laiahaardeline ja põhjalik, ent Katie ellu tõi see rõõmu ja heaolu asemel hoopis väsimust ning kõhedust eesseisvate toimingute ees.