Fotod: põnev merevaatega korter otsib omanikku haruldaselt soodsa hinnaga

Tegemist on kahetoalise korteri ja väga põneva pakkumisega. Piirkonnas on olemas liivarand, mis pakkuja hinnangul parem kui lähedal asuv Kabli. Paari kilomeetri raadiuses on olemas poed, pangaautomaat, Hesburger. Ka Läti on kohe külje all.

FOTO: osta.ee

Korteris onväga madalad kommunaalid, kütta saab puupliidi ja õhksoojuspumbaga. Korteris on tänaseks sees voodi, nurgadiivan, sektsioonkapp ja köögimööbel. Need esemed on hinna sees, kui korteri lõpphind ületab 6000 eurot.

Praegu pigem kehvas seisus kortermaja lähiaastail tõenäoliselt renoveeritakse. Sellest võiks saada näiteks suurepärase suvekodu perele, kellel pole huvi aiaga maja suvekoduna pidada.

FOTO: osta.ee

Pakkuja on nõus korteri ka kahe aasta pärast tagasi ostma ja maksma selle eest siis 15 protsenti rohkem kui on praegune müügihind. Võimalik on korteri eest alguses tasuda pool lõpphinnast, ülejäänu tuleb võrdsete osamaksetena tasuda 12 kuu jooksul.​