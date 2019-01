Fotod: Harjumaal on müüa väga eriline omapärase aadressiga maja

Tabasalu külje all, Tilgu sadama lähedal ootab hubane kodu uut omanikku. Muinasjutulise välisilmega majal on ka kaunis aadress: see asub nimelt Romantiku tänaval.

Tegemist on elamuga, mis on valminud 2000 aastal. Piirkond on väga privaatne ja looduskaunis. Kinnistu jääb kahe panga vahele ja on kõrghaljastatud, meri jääb kõigest 200 meetri kaugusele.