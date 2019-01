Fotod: Pärnumaal on soodsalt müüa eriti hästi säilinud ehe Eesti talu

Pärnumaal Lääneranna vallas on müüa 1925. aastal ehitatud talumaja, mis sobib suurepäraselt maakoduks linnaperele, aga miks mitte ka aastaringseks elamiseks.

Seira külas asuv Valli talu on mitu põlve ainult ühe pere valdustes olnud, kuid nüüd on käes aeg see uute omanike kätesse anda. Elumaja on valmistatud nii tahutud kui ka ümarpalgist, kunagi on majal olnud ka rookatus.

FOTO: city24.ee

Majas on kaks magamistuba, elutuba ning suur köök-rehetuba. Tubades on säilitatud enamjaolt palkseinad ning kõigis ruumides on puitlaed. Kogu majas on vahetatud elektrisüsteem ning paigaldatud on videovalve. Majas on loomulik ventilatsioon eluruumides.

FOTO: city24.ee

Elutoa põrandat katab laminaatparkett. Seinad on tapetseeritud rahuliku põhjamaiselt valget tooni tapeediga ja säilitatud on vaheseina puhastatud palgist. Soojusallikaks on plekkahi ja ka puupliit soojamüüriga. Ruumi jätkub nii suurtele kui ka pere pisematele!

Ühes magamistoas on säilitatud värvitud laudpõrand ning seinad on osaliselt tapetseeritud. Toa seintes on naturaalne ning puhastatud palk, mis annab toale hubasust. Teises magamistoas on kaetud seinad heleda tapeediga ning põrand on betoneeritud. Väikese värskenduse järgselt ideaalne laste magamistoaks.

FOTO: city24.ee

Köök-rehetoa muudab omapäraseks suur valge ning toimiv reheahi, mis on ühtlasi kogu selle maja keseks. Samuti vanad parred, mida saab kasutada näiteks külaliste majutamiseks. Ruumile annab avarust kõrge lagi. Köök-rehetuba on ruumikas, kus saab pidada vabalt kuni kahekümne liikmelise seltskonnaga tähtsamaid tähtpäevi.

Lisaks asub maja ühes tiivas suur rehealune, millest saab ehitada näiteks sauna, lisatoad või vajadusel garaaži. Samuti on võimalik vajadusel majal ehitada välja ka teine korrus. Ruumidele annab ehedust ja eestilikku hõngu liivapritsiga puhastatud palgid ja ajastutruu mööbel.

FOTO: city24.ee