Kaks ohumärki, mis näitavad, et sellesse piirkonda ei tasu kodu osta

Nii mõnedki märgid annavad mõista, et tegemist ei ole just ülearu perspektiivika piirkonnaga ja võimalik on, et oma närvide, aja ja raha säästmiseks tuleks sellesse kanti kodu mitte soetada, olgu siis kõne all uuselamurajoonid või terved linnaosad.

Fox News toob välja kaks punkti, mis on alati ja kindla peale hoiatavaks märgiks.

1. Samas kandis on turul liiga palju kinnisvara

Mõistagi ei kehti see alles inimtühja uusarendusprojekti puhul, vaid piirkondades, kus juba mõnda aega elatud. Kui näha on, et selles kandis on väga palju pakkumisi turul, peaks see valvsaks muutma: ilmselt on sel mingi põhjus, miks inimesed piirkonnas ei püsi või sealt ühtäkki ära tahtma on hakanud.

Kui piirkond ikka väga meeldib, peaksid kindlasti pühendama aega selleks, et jõuda jälile, mis põhjusel piirkonnas palju pakkumisi on: võimalik, et elanikkond lihtsalt vananeb ja eluasemed jäävadki järjest tühjaks. Aga võimalik, et sealkandis on näiteks ootamatult hakanud tõusma kuritegevuse tase.

2. Piirkonna teised kodud on rääbakad

Muidugi tundub see paljudele iseenesestmõistetav, et kui ümbruskonna kodud on õnnetus seisus, ei ole tegu kuigi kiiduväärt piirkonnaga. Aga paljud on kuulnud ka ütlust, et parim investeering on osta parim maja kehvas piirkonnas, mistõttu nad ei lase ennast räämas ümbrusest heidutada.