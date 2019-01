Fotod: «Naabrist parema» viimase hooaja võidukorter on müügis

2017. aastal menuka telesaate võitnud Siim-Sten ja Jana on otsustanud kolida ning nende Tallinna servas Kasekodu elamurajoonis asuv kolmetoaline korter on müügis. Hinna sees on ka esimese korruse panipaik, maja ees parkimine on tasuta.

Oma blogis selgitab Jana, et kolimise taga on soov elada oma majas. Majaostu kaaluti tegelikult juba eelmisel kevadel, aga lükati see otsus siiski pulmaplaanide tõttu edasi. Kolimisotsus ei ole aga kerge. «Oleme veetnud siin korteris meie elu parimad 1,5 aastat. See on meie pisikese Mia Isabela esimene päris oma kodu, kus me oleme saanud tema kasvamist jälgida. Niiii raske on lahti lasta,» kirjutab Jana.

Kolimisotsuse taga on soov lasta lapsel muretult õues käia.