Möödunud kuu vaadatuimaks kinnisvarapakkumiseks on põnev eramu Tallinnas

FOTO: KV.EE

Tegemist on 90ndatel valminud majaga Tallinna kesklinna ning Põhja-Tallinna piiril. Majas on kokku neli tuba ja kaks korrust ning selle eest küsitakse 169 995 eurot, mis Tallinna kesklinnas asuva maja kohta on päris hea hind. Majas on avatud köök-elutuba koos kaminaga. Krundi pind kokku on 136 m².

FOTO: KV.EE

Selle Laagris asuva 70-ruutmeetrise korteri näol on tegemist äsja valminud (2017) korteriga, mis otsib endale uusi omanikke. Korteris on ka 9m² rõdu, kus saab soojade ilmadega mõnusalt olemist nautida. Hinnas on ka esimesel korrusel asuv panipaik.

FOTO: KV.EE