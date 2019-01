Korralagedus kodus võib inimese vaimsele tervisele tõsise hoobi anda

Tänapäeval on väga paljud kogenud stressi. Lühiajalise stressiga suudab inimene kenasti toime tulla, pikaajaline hingetusk võib aga tõsiseid tagajärgi tuua. Uuringute järgi võib kodus valitsev korralagedus samuti stressi ning ärevuse majja tuua ning seda eeskätt naispere esindajaile. Musteima stsenaariumi korral võib inimest isegi mõni vaimne häire tabada.

Kodus olev mustus ja segadus viivad inimese stressihormoonid ja kortisoolitaseme raketina lakke, vahendab nytimes.com. Kõige enam põevad majapidamises valitseva tohuvabohu pärast reeglina need, kes selle eest regulaarselt hoolt kannavad. Lõuna-California ülikooli psühholoogiaspetsialist Darby Saxbe sõnul on kodude korrashoid aegade algusest saati naiste pärusmaa olnud, mistõttu on koduperenaiste murekoorem ja stress meeste omast suurem.