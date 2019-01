Ehitaja annab nõu: remonditööd mida tasub ja mida mingil juhul ei tasu ise teha

Kuigi kahtlemata leidub remonditööde hulgas neid, mida tasub ise teha, on kõvasti ka neid, mida mingil juhul ise ette võtta ei tohiks. Seda lihtsalt sel põhjusel, et tagajärjed võivad ola kohutavad ja kodule saatuslikuks saada, vahendab portaal Sweeten.

Ehitusettevõtte omanik Walter A. ütleb portaalile, et koduomanike innukus remonditöödel kaasalöömisel on mõistetav, kuid siiski on vaid kindlad tööd, mida nad enda peale võtta võiksid.