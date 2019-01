Harjumaal on maaomanikuks saamine üha keerulisemaks muutumas

Harju maakonnas pakuti portaali KV.EE vahendusel detsembris müügiks keskmiselt 971 maatükki keskmise hinnaga 72 €/m². Aastataguse ajaga võrreldes on maa müügipakkumiste arv vähenenud, nende hind aga kerkinud.

Maade müügipakkumiste arv on vähenenud pea kõikides Harjumaa omavalitsustes. Selle taga on osaliselt reaalne pakkumiste vähenemine. Teisalt on tegemist konkurentsivõistlusega kinnisvaraportaalide vahel, kus pakkumised hajuvad enamate müügikanalite vahel.

Müügipakkumiste hinnad ehk kinnisvaramüüjate hinnaootused on aga järjest kasvanud. Kerkiva hinna taga on osaliselt jutud kinnisvarabuumist, mis annab müüjateele vähemalt näilise võimaluse küsida kõrget hinda. Teisalt on pakkumiste arv portaalis KV.EE vähenenud. See vähendab ostjate valikuvõimalusi ehk annab reaalse võimaluse kõrgema hinnaga tehinguni jõudmiseks.

Pakkumishindade kasv mõnes omavalitsuses on hirmuäratavavalt kõrge. Tegelikkuses on väga kõrge ehk kahekohalise hinnatõusu taga enamasti väiksest pakkumiste arvust portaalis KV.EE tulenev hindade hüplikus. Või siis asjaolu, et pakkumisse on lisandunud mõni olemasolevatest oluliselt parema asukoha või kvaliteediga maatükk.

Hindade tõusu taga ei tohi unustada „kalastajaid“. Need on kinnisvaramüüjad, kes proovivad soodsast turukonjunktuurist kasu lõigata ja proovivad oma pakkumisele selgelt turuväärtusest kõrgema hinnaga ostja leida.

FOTO: KV.EE