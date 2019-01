Kui suvisel ajal tundub, et kodus võiks julgelt eksperimenteerida igasuguse sisekujundusega, ning valge näib liiga kliiniline ja eemaletõukav, siis pimedatel talvekuudel hakkab tasapisi ilmnema, miks on oluline kujundada oma kodu nii, et see ei soodustaks talvel masendusse langemist, vaid aitaks helguse ja avarusega tuju üleval hoida.