Fotod: vanasse kloostrisse ehitatud korter peidab endas põnevaid lahendusi

See Slovakkias Trnavas asuv klooster ehitati 1719. aastal. Millalgi 20. sajandi keskpaigas oli hoone aga oma esialgse otstarbe kaotanud ja see ehitati ümber korteriteks. Nii on see jäänud tänase päevani ja hiljuti renoveeris üks pere ühe neist, sajaruutmeetrise elamise, vahendab Homedit.