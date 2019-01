Remondiblogi: kas korterisse kamina saamine on võimatu missioon?

Uus aasta on käes, tehnoruum vaikselt valmib ja järgmiseks tuleb ette võtta veel viimaste põrandate lammutamine ja üles ehitamine. Põranda ehitust elutoas mõjutab aga veidi see, kas meie korterisse tuleb kamin või mitte. Kui jah, siis milline on parim valik?

Nüüdseks juba enam kui aasta tagasi, kui sai lõplikult selgeks, et amortiseerunud ahi läheb lammutamisele, tekkis mul kohe mõte, et üks kergekaaluline ja väiksemõõtmeline kaminake sobiks meie elutoa ühte nurka nagu rusikas silmaauku. Elav tuli on lihtsalt nii mõnus. Magamistoa uue ahju valmides on minust saanud ahikütte fänn, sest saan nüüd voodis pikutades läbi ahju klaasukse leeke vaadata ja tule praksumist kuulata. Imeline! Seda enam tekkis tahtmine ka elutuppa ikkagi kamin tekitada. Sellega seoses on meil aga üks suur mure: suitsulõõr.

Vana ahi oli slepe abil ühendatud korstnaga, mis asub köögis tuletõkkemüüri sees. Uus elutuba asub aga korstna suhtes nö nurga taga. Lisaks on uue kamina asukoha ja vana korstnajala vaheline kaugus umbes kolm meetrit, lisaks veel potentsiaalse suitsulõõri vertikaalse pikkuse osa.

FOTO: Margit Partei

Uurisime ja arutasime mitmete asjapulkadega. Selgus, et suitsulõõr jääks kas koledalt ja terves ulatuses näha või peaks seda keeruliselt läbi seinte viima ja leiliruumi ning tehnoruumi lage veelgi allapoole tooma, lisades mõlemasse ruumi luugid lõõri puhastamiseks. Mitmete põlvede ja lõõri peaaegu horisontaalse pikkuse tõttu peaks ilmselt korstnapühkija meil külas käima iga paari kuu tagant. Selline lõõri lahendus, arvestades tuleohutuse nõudeid, oleks ka väga kulukaks läinud. See plaan ei olnud lihtsalt mõistlik.

Korraks kaalusime ka bioetanoolil töötavat biokaminat, aga see ei ole ikka päris see, mida me soovime. Ainus mõistlik variant, kuidas endale puuküttega kamin saada, on viia läbi vahelae uus moodulkorsten, mis läbiks katust peaaegu harja kohalt.

Esimesena hakkasid mul silme ees lendama suured rahanumbrid, sest moodulkorstna hind just odav ei ole. Ilmselt peab arvestama vähemalt 1000-eurose väljaminekuga, pigem mõnisada eurot rohkemgi. Teiseks meenus mulle, et me peaksime hakkama jälle asju ajama kohaliku omavalitsuse ja Päästeametiga – ka see ei olnud meeldiv mõte. Ja kolmandaks peaks selle plaani suutma ära selgitada kõigile naabritele, kes kõik peaks sellega ka nõus olema. See tundus veelgi võimatum ülesanne…

Hetkel seisabki otsuse langetamine esiteks selle taga, et ootame pottsepalt infot, kas selline lahendus oleks Päästeameti ja KOVi jaoks vastuvõetav. Kui sealtpoolt saaks positiivse vastuse, pean end kokku võtma ja naabritega suhtlema hakkama. Kättevõtmise asi, aga juba ehitusteatise protsess ajas mul nii juhtme kokku, et praegu tundub järgmine läbirääkimine ja paberimäärimine justkui võimatu missioon.

Ära ootamata otsust, oleme muidugi ette mõelnud juba variante, milline see kamin siis olema saaks. Vahepeal leidsime internetist väga ilusaid nurgaklaasiga (salvestavaid) kaminaid, millele saime ka hinnapakkumise, mis oli täpselt ahju hinnaklassis. Sellist summat me kindlasti enam kulutada ei soovi, seda enam, et toa soojaks kütmise jaoks me seda kaminat ei ehita, sest neid ruume kütab meil õhksoojuspump. Tagavaraküttena võiks kaminake muidugi toimida, aga ma ei usu, et ta selleks tuhandeid eurosid maksma peab, lisaks veel moodulkorstna ehitamise kulu.

Nurgaklaasiga kamin, et tuli oleks vaadeldav kahest ruumist. FOTO: Shutterstock

Tänu ühele kodublogile, kes väga detailselt oli kirjeldanud, kuidas neil majas kaminat ehitati, ja ise internetis uurimisele ja pottsepaga konsulteerimisele saime aru, et kui kaminasüdamiku paigaldaks ja kõik suitsugaase puudutavad tööd teeks pottsepp, saaks kaminale mittesalvestava korpuse ehitamise ja viimistlusega me isegi hakkama.

Kahtlus jäi aga ikkagi sisse: kamina asukoht on mõeldud ruumi kõige kitsama avaga peaaegu kohakuti. Ruumi ei ole meil siin piiramatult, seega võtaks ca 700x700x2000 mm kast meil visuaalselt väga palju ruumi ära. Või kas võtaks?

Seni oleme jäänud selle juurde, et pigem soetame endale mõne kena soojustsalvestava ja väiksemamõõdulise valmiskamina. Näiteks leidsime potentsiaalseid kamina kandidaate samalt ettevõttelt, kust pärinevad meie uue ahju luugid ja uksed: nende valikus on imekenad voolukiviga viimistletud kumera uksega kaminad, mis suuruse poolest oleks meie elutoas täpselt piisavad ning jätaks samas ruumist avara mulje.

Kamin SVT lehel. FOTO: SVT