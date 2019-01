Torm viis Eesti kodu katuselt hinnalised päikesepaneelid

Kannataja märkis, et küttesüsteem on nüüd tükiks ajaks rivist väljas, kuna uusi paneele nii pea veel paigaldada ei saa. Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt selgitas, et esialgsetel hinnangutel tõuseb purunenud päikesepaneelide kahju kuni 20 000 euroni, lisades et üleüldine tormist põhjustatud kahjude hulk ja ulatus jäi pigem kesiseks.