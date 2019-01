Fotod: Nõmmel ootab üks isevärki pärl uut pererahvast

1939. aastal kerkinud majas müügisolev terve teine korrus, üldpinnaga 86-ruutmeetrit, ootab omanikke, kellega kodusoojust ning aegumatuid hetki jagada. Lisaks müüakse ka väljaehitamata pööningut, mille üldpinnaks on 46 ruutmeetrit.

Huvitava ajalooga maja teine korrus läbis viimase uuenduskuuri aastal 2004. Remonditööde käigus vahetati välja kogu torustik, elektrijuhtmed kui ka soojustus. Algsed põrandalauad on lihvitud, puhastatud, peitsitud ja õlitatud.

Maja on piiratud Nõmme mõistes hiiglasliku aiaga - 2566 ruutmeetrit peaks silmad ette tegema küll. Müüdava korteri ainukasutuses on ligikaudu 500 ruutmeetrit ning ühiskasutuses alumise korruse elanikega peaaegu 1500 ruutmeetrit. Valgusküllasest tagaaiast viib jalgvärav Võidu parki, mis on ideaalne kõigile koeraomanikele ning väikeste lastega peredele.