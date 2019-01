Tänapäeva kodudes tuntakse pistikupesadest puudust

Veebilehe Weflip värskest uuringust selgub näiteks, et koguni ühes majapidamises viiest tülitsetakse pistikupesade ning laadimiskohtade pärast, vahendab thesun.co.uk. Üks inimene kümnest tunnistab, et on perekonna liikmete seadmed isekalt vooluvõrgust välja ühendanud, et teha ruumi iseenda seadmetele. Alatut käitumist kohtab kõige enam täiskasvanute seas, neile järgnevad teismelised ning lapsevanemad.