Asjatundjad: inimese keha annab kehvast madratsist ajapikku ise märku

Katkendlik ning ebapiisav uni põhjustab väsimust, mälu- ja tähelepanuhäireid ning pikas perspektiivis ka kaalutõusu, nahaprobleeme ja enneaegset vananemist. Kehva une taga on aga tihtipeale oma aja ära elanud madrats, mille «parim enne» kuupäev saabub reeglina peale seitsmendat kasutusaastat. Märke madratsi kulumisest ning deformeerumisest on mitmeid, kaks Ameerika asjatundjat õpetavad neid paremini lugema.

«Uue madratsi vajadusest annavad esmajoones aimu hommikused valud ning öine vähkremine voodis,» märkis orgaanilisi madratseid tootva ettevõtte asutaja Barry Cik väljaandele domino.com. Lisaks võib kehval madratsil magamine tuua hommikuse tuimuse; inimene ärkab väsinult ning on päevläbi hajameelselt loid.

Madratsitel on kombeks ajapikku lohku vajuda. Nii nagu kõik muu siin elus, kuluvad ka madratsid, nende vedrud ning pealiskatted. «Eriti kaotavad oma kuju kohad, kus inimene ööune jooksul kõige enam lesib,» kommenteeris madratsite turu-uuringutega tegeleva ettevõtte Mattress Advisor esindaja Alesandra Wooley. Eelmainitud märke silmates soovitab ta kohemaid tegutsema hakata.

Kehval madratsil magavad inimesed on erinevate liigutuste ja helide suhtes märksa tundlikumad kui teised. Madratsil pöörav kaaslane kutsub esile ahelrektsiooni, mis paneb mõlemad osapooled ööläbi vähkrema. «See mõjutab meie unetsüklit, röövides väga suure osa kvaliteetsetest unetundidest. Kaaslase igat liigust tundes võib oletada, et madrats on kaotanud oma jäikuse ning toestavad omadused,» lisas Wooley.