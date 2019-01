Naine ostis võlgade katteks kodust välja tõstetud naabrile maja tagasi

Danielle Calder elab Ameerika Ühendriikides Hudsonis ühes oma abikaasaga majas, mille ta oma isalt päranduseks sai. Nende naabriks on 90-aastane Angie Tyma, kes kaks aastat tagasi kodust koos kõigi oma asjadega välja tõsteti. Vanal naisel polnud ühtäkki enam kuhugi minna, vahendab kinnisvaraportaal Trulia.

Danielle tundis, et päris nii seda asja jätta ei saa: ta ostis Angie kodu ära ja kolis naise sinna tagasi. Angie on majas elanud 37 aastat, kuigi see polnud enam aastaid päriselt tema oma: ta müüs selle kunagi ammu ühele Euroopas elavale tuttavale, kes maksis aastaid laenu ja kellele Angie maksis renti. Kuid ühel hetkel selgus, et tuttav on laenumaksed lõpetanud, pank tahtis maja endale ja 90-aastane Angie oligi kodutu.

Ta oli küll saanud hoiatusi, et tema eluaseme laenumaksed ei laeku plaanipäraselt, aga uskus, et välja teda elu teises pooles ikka ei tõsteta. Kui naabrid naise täbarast olukorrast teada said, panid nad pead kokku, et lahendust leida. Siis astuski ette Danielle, kes ostis pangas oksjonile pandud maja ära ja üürib seda nüüd Angiele.

«Ma olen selle eest väga tänulik. Mulle meeldib siin elada ja ma tunnen kõiki. Ma ei oleks suutnud kolida,» räägib Angie. Ka Danielle on tehtud investeeringuga väga rahul. «Angie on mu hea sõber. Ma sain teda aidata ja tegin seda. Ma usun tugevalt sellesse, et kui vähegi võimalust on, tuleb kaasinimest aidata,» sõnab ta.