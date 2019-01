Fotod: Tallinnas müüakse väga põneva lisandiga garaaži

Tallinnas Nõmmel on müüa toimivas garaažiühistus asuv garaažiboks. Garaaž asub lukustatava üldväravaga territooriumil ja on piiratud kõrge võrkaiaga. Läheduses on elumajad. Pääsküla ja Kivimäe rongipeatused pole kaugel.

Garaažiga samas vahekäigus on elektrikilp, kust on vaja vedada kaabel ning paigaldada boksi arvesti. Paar-kolm aastat tagasi on boks saanud uue katusekatte. Garaaži pikkus on kuus ja laius kolm meetrit.