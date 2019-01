Tippkokk Gordon Ramsay ülbus kodukandi looduse suhtes vihastab naabreid

Mõnda aega tagasi maalilisse Cornwalli uue kodu ostnud tippkokk Gordon Ramsay on jälle naabritega vaenujalal: neid ärritab mehe soov võtta maja lähedusest maha saja-aastased puud, et teha rohkem ruumi oma autodele, vahendab Daily Mail.

Ramsay on öelnud, et istutab maha võetud puude asemel oma krundile neli uut puud, aga see kohalikke ei huvita. Ka kohalik kogukonnaühendus on seda meelt, et puude langetamine ei ole hea mõte.