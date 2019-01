Aasta värv eirab reegleid ning teeb tagasivaate minevikku

«K319 Flamingo tooniga tahame anda omalt poolt panuse olla positiivne jõud ja valida julgelt tee erksamate värvide kasutamise suunas. Me tahame inspireerida pakkudes midagi ootamatut, innustada pühitsema toredust ja isikupära, samuti julgustada kõiki käima oma teed, seda ka kodu kujundamisel,» rääkis Hanhisalo.

K319 Flamingo on üks toon 2019. aasta värvikollektsioonist, kuhu kuulub kokku 16 värvitooni. Kollektsiooni üheks kandvaks ideeks on reeglite eiramine, mistõttu on ka toonid inspireeritud kahest suurest trendist moemaailmas - sulandumine ja vastandumine. Kui vastandamine julgustab reegleid rikkuma, siis sulandamine annab võimaluse kombineerida omavahel ühe ja sama värvi erinevaid alatoone.