Üürileandjate suurimaks murelapseks ei olegi üürnikud

Austraalia kindlusettevõtte QBE läbiviidud uuring näitab selgelt, et ligi pooltel koduomanikest on tulnud rinda pista lekkivatest torudes või tuultest-tormidest tingitud kahjudega. Neist 34 protsenti on maadelnud üleujutustega, samal ajal kui 21 protsendi koduomanike suurimaks murelapseks on lekkiv vesi, tulgu see siis kahjustada saanud torustikust või hoopis probleemsest veevarustusest.