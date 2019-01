Fotod: ostjat ootab väga põnev korter vanas majas Tallinna südalinnas

Korter on põneva planeeringuga, huvitavate erilahendustega ning kvaliteetsetest materjalidest. Paigaldatud on uus tamme kalasaba-parkett põrand, vahetatud on elektrisüsteem ning kanalisatsiooni- ja veetorustik, 1 korrusel savikrohvitud seinad. Kahe korruse vahelagi on osaliselt avatud ning paigaldatud klaaspõrand saavutamaks erakordne avarus.