Fotod: Pärnu linna servas on müüa vapustav eramaja

Pärnu linnas Pärnu jõe kaldal Rääma tänavas on müüa võimas villa, mida iseloomustavad hele ja avar ruumilahendus ja kõrged laed. Maja akendest avanevad uskumatud vaated imeilusale aiale ja jõele selle taga. Maja teisel küljel on valgustatud Jaansoni terviserada.

Maja asukoht on suurepärane, kõik eluks vajalik on jalutuskäigu kaugusel: nii pargid, kaubanduskeskused kui ka koolid ja lasteaiad.

2003. aastal ehitatud majas on viis tuba ja pinda ühtekokku 386 ruutmeetrit. Maja sisekujundus on selle välisarhitektuuriga väga hästi kooskõlas, väljapeetud ja stiilipuhas. Elutoas on õdususe lisamiseks kamin. Liskas eluruumidele kuulub maja koosseisu ajaveetmissaal, kus lisaks piljardilauale ka väike bassein.