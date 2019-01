Suurepärane nipp tõrksate purgikaante vaevatuks avamiseks

Nimelt on purke oluliselt lihtsam avada, kui kasutad kaane mahakeeramisel kummikinnast. See haakub kaanega palju paremini kui paljas käsi või köögirätik, mida inimesed samuti sageli kasutada armastavad.

Kui kummikindast üksi peaks veel väheks jääma, tasub kaane serva alla torgata kahvliharud ja kaant natuke painutada: siis kaob vaakum ja kaane saab kenasti lahti. Selle meetodi miinuseks on, et kaant siis uuesti enam kindlasti kasutada ei saa, sest see ei sulgu õhukindlalt.