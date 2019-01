Fotod: pealtnäha harilikus Tallinna paneelikas on müüa hämmastav kodu

Tallinna südalinnas Lembitu tänaval on müüa kolmetoaline korter väärikas viiekorruselises majas. Korter on 2015. aastal kapitaalselt renoveeritud. Korteri koosseisu kuuluvad elutuba avatud köögiga, kaks magamistuba, tualett, esik, vannituba ja maja nullkorrusel asuv keldriboks.

Korteri on läbi maja planeering, kõrged laed ja avarad aknad. Mõeldud on ka sellele, et kõigil pereliikmetel oleks piisavalt ruumi oma asjade houstamiseks: esikus on maast laeni garderoobkapp, magamistoas suur liugustega kapp, lastetoas sisseehitatud kapp. Esikus ja elutoas lisaks mahukad riiulid.