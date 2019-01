Pereema nutikas lahendus korjab mänguasjad mõne sekundiga põrandalt

Paljud lapsevanemad on hädas sellega, et lapsed ei taha mänguasju enda järelt kokku korjata. Aeganõudev tegevus näpistab seetõttu üsna palju minuteid ka vanemate päevakavast. Laste mänguasjade koristamine võib kujuneda eriti suureks peavaluks, kui mänguasju on palju ning nende detailid väikesed. Õnneks teab üks Austraalia pereema lahendust, mis võib lelude koristamisega kaasnevat stressi ja peavalu leevendada.