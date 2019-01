Sage viga magamistoa sisustamisel rikub ööund

Kindlasti ei tohiks voodi olla nurgas, ühe küljega vastu seina. Voodi peats aga jällegi peab just vastu seina olema, see tähendab, et voodi ei tohiks asuda keset tuba.

Kuigi need põhimõtted on paika pandud energia voolavuse seadustest lähtuvalt, on need tegelikult ka täiesti igapäevaselt selgitatavad. Inimene tunneb end mugavamalt, kui voodist on võimalik näha, kes sellest siseneb. Kui voodi ümber on mõlemal pikemal küljel piisavalt ruumi, on toas mugavam liigelda.