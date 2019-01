Põnev rahvusvaheline tööriist laseb vaadata, missuguse kodu endale osta saad

Tööriist nimega How Much Home palub sul sisestada oma aastase sissetuleku ja annab sulle seejärel teada, kui suure kodu sa mõnes maailma riigis oma raha eest osta saaksid.

Päris kõiki riike siiski ei kuvata, arvestatud on 36 OECD-sse kuluvat maad. Tabelist selgub, et üldjoontes on kõige odavam koduomanikuks saada Türgis ja kõige kallim Šveitsis.