Menukas lahendus diivani hooldamiseks on tegelikult väga halb mõte

Isegi siis, kui diivanikate on originaalis vahetatavaks mõeldud ja sa ei osta kusagilt kataloogist universaalselt kõigile diivanitele sobima mõeldud katet, on raske seda diivanile hästi istuma saada. Kuna see on mõeldud ära käima, on ta diivanil reeglina üsna lõdvalt ja kipub kergesti kortsuma. See jätab aga automaatselt mulje, et tuba on segamini.

Kolmas murekoht tekib katete peale tagasipanekul: nimelt peaksid need selleks otstarbeks veel niisked olema, sest muidu võib juhtuda, et neid ei õnnestugi diivanile tagasi saada. See aga tähendab, et ka pesumajast tuleks need kätte saada niiskena. Mis on üsna keeruline. Samuti tähendab see, et mõnda aega pärast katte diivanile paigaldamist ei saa diivanit ikka veel kasutada, sest see on niiske.