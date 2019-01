Väga trendikas, aga rumal sisustusvõte, mis muudab koristamise põrguks

Tegemist on tööpinna peale paigutatud valamuga. Kes sellega vähegi kokku on puutunud, teab, et see näeb välja tõepoolest efektne ja lubab valamul tihti särada omaette sisustuselemendina, näiteks on väga efektsed erinevad looduskivist valamud.

Aga millele sageli ei mõelda, on see, kui palju tüütumaks see muudab vannitoa koristamise, mis pole niigi just kõige kiiremini teostatav ülesanne.

Nimelt koguneb selle valamu puhul mustus pidevalt valamu alla tööpinna peale ja seda on raske näha, sest valamuserv varjab valguse. Seetõttu on seda ka raske puhastada.

Samuti käivad seda tüüpi valamute juurde reeglina segistid, mis asetsevad üsna kõrgel. See omakorda aga tähendab, et vesi tuleb segistist korraliku survega ja pritsib laiali kõikjale, jättes endast lõppkokkuvõttes maha veeplekke.

Pisut alla aasta oma kodus elanud Riin ütleb, et tema vannitoas on tööpinnapealne valamu ja selle taga seinasuurune peegel ja enam ta midagi sellist kindlasti ei teeks. «Ma pean peeglit puhastama iga päev, vahel mitu korda päevas. Ma ei ole nii suur koristamise sõber ja see on minu jaoks väga tüütu,» räägib Riin.

Ka tema tunnistab, et valamualuse puhtana hoidmine on teine probleem. Ta avastas alles pärast seda, kui pool aastat korteris sees oli elanud, et valamu serva alla on kogunenud märkimisväärne mustus. «See koht, kus valamu puutub vastu tööpinda, oli mu tähelepanu alt välja jäänud. Ütleme nii, et see, mis sealt vastu vaatas, ei olnud kaunis,» sõnab naine, kes nüüd seda serva iga kord hambaharjaga küürib, sest muul moel ei pääse sinna hästi ligi.