Üks väga huvitav asi, mis on prints Charlesi ja Camilla kodus

Prints Charlesil ja Camilla Parker Bowlesil on privaatne resident, mida nimetatakse Highgrove majaks. Selles majas on üheksa magamistuba, kuus vannituba, neli elutuba ja isegi bassein. Kõigele sellele lisaks on seal üks ruum, mida enamikes villades enamasti ei ole.

Brian Hoey kuninglikust perekonnast pajatavas raamatus on kirjas, et Highgrove majas on terasest tuba, mis ei hävine isegi terroriakti tagajärjel. Ruum asub esimesel korrusel ning on 36 ruutmeetrit suur.

Hoey kirjutab oma raamatus, et ruumis sees on esmaabitarbed (sealhulgas konteinerid Charlesi ja Camilla veregrupiga), süüa, juua, relvastus, raadiosaatja (leiab signaali isegi läbi terasest seinte), õhupuhastid ja keemilised tualetid. Vajaduse korral peaksid Charles ja Camilla seal toas vastu isegi mitu nädalat.